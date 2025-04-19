Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 57 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 57 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel