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Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, 4 şahıs uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. 61 gram sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 61 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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