Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, 4 şahıs uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. 61 gram sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 61 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel