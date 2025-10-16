Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Denetimi: 7 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 7 şüpheli, sentetik uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı 45 gram olarak belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

