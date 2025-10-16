Edirne'de Uyuşturucu Denetimi: 7 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 7 şüpheli, sentetik uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı 45 gram olarak belirlendi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
