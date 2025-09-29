Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Denetimi: 6 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de yapılan polis denetimlerinde 48 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet, şüphelilerin işlemlerine devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
