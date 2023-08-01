Edirne'de Üyüklütatar ve Karakasım köylerine beton yol kazandırılıyor

Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Üyüklütatar ve Karakasım köyleriyle il merkezini bağlayan beton yol çalışmalarını inceledi. Yolun son 4 kilometresindeki çalışmalar devam ediyor. Ciğerci, beton yolun Edirne'ye önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

EDİRNE'de Üyüklütatar ve Karakasım köyleriyle il merkezini bağlayan 10 kilometrelik beton yol çalışmasında sona gelindi. Son 4 kilometrelik kısmında devam eden çalışmaları inceleyen Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Bu yıl yine yatırım programımıza beton yolu almış olduk. Gerçekten hem kullanışı hem konforu ve uzun yıllar dayanması yönünden beton yol Edirne'mize önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, merkeze bağlı Üyüklütatar ve Karakasım köyleriyle il merkezini bağlayan yolda, 10 kilometre olarak planlanan beton yol çalışmalarını yerinde inceledi. 2022'de 6 kilometresi tamamlanan yolun son 4 kilometresindeki çalışmalar sürüyor. Çalışmayı sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerinden bilgi alan Vali Yardımcısı Ciğerci, hem kullanışı, hem konforu açısından beton yolun Edirne'ye önemli bir kazanım olacağını belirtti.

'BETON YOL EDİRNE'YE ÖNEMLİ BİR KAZANIM'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ciğerci, Bugün Üyüklütatar, Karakasım ve il yolu bağlantı noktasında beton yol çalışmamızı ziyaret ediyoruz. Beton yolda bu yıl il özel idaresi yatırım programına 15 kilometre yola yer vermiştik. Bu son etaptan bir önceki etap. Bu yol yaklaşık toplamda Karakasım yolu bağlantısıyla birlikte 10 kilometre, geçen yıl 6 kilometresini tamamlamıştık. Bu yıl da 4 kilometresini tamamlayıp yolumuzu Karakasım ile il yolu bağlantısına bağlamış olacağız. Gerçekten hem kullanışı hem konforu ve uzun yıllar dayanması yönünden beton yol Edirne'mize önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz dedi.

Edirne'de köylerdeki asfalt programlarına da bir yandan devam ettiklerini kaydeden Ciğerci, Şu an İpsala'da Tevfikiye köyünde devam ediyoruz asfalt çalışmamıza. Toplamda yaklaşık 95 kilometre asfalt planladık bu yıl. Bu yıl yine keza stabilize programlarımız, yine bakım programlarımız, sahil yollarındaki bakım programlarımız devam ediyor. Geçen yıl biliyorsunuz yine sizlerle birlikte beton yolun avantajlarından bahsetmiştik. Bu yıl da yine yatırım programımıza beton yolu almış olduk diye konuştu.

'SENEDE 100 KİLOMETREDEN FAZLA SICAK ASFALT PLANLIYORUZ'

Özel İdare olarak Havsa'da kurulan şantiyede sıcak asfalt üretimi de yapacaklarını ifade eden Ciğerci, Ayrıyeten burada kamuoyumuza da önemli bir bilgiyi vermek istiyorum; Edirne İl Özel İdaresi olarak Havsa şantiyemizde sıcak asfalt plenti kuruyoruz. İnşallah eylül ayı itibariyle artık asfaltımızı Edirne İl Özel İdaresi olarak biz üreteceğiz ve köylerimizi sıcak asfaltla buluşturacağız. Yaklaşık ilk etapta bu yıl içerisinde bir 35 - 40 kilometrelik bir planlama yapıp, sıcak asfaltla hemen Eylül ayında köylerimizi buluşturmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren köylerimizin yol anlamında niteliğini arttırmaya, senede belki 100 kilometreden yukarıya bir sıcak asfalt planlamayı düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

Valilik tarafından yürütülen KÖYDES programına da değinen Ciğerci, KÖYDES programımızda bu yıl 8 ilçemiz artı merkez ilçemizdeki köylerimizin toplamda 253 köyümüze 132 bin metrekare kilit parke taş yapmış olduk program kapsamında. Keza 2023 KÖYDES programımız da yüzde 90 seviyelerinde, sona gelmiş bulunmakta. Özel İdare yatırım programımızdaki yol uygulamalarımız da yaklaşık yüzde 80'ler civarında. İnşallah bu ayın sonu itibariyle yatırım programımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına, hizmetine açmayı planlıyoruz şeklinde konuştu.