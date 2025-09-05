Haberler

Edirne'de Usulsüz Çakar Kullanan Sürücüye Yüksek Ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde usulsüz çakar kullanan sürücü A.Ş'ye 138 bin 172 lira ceza kesildi. Araç trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine el konuldu.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çöpköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.Ş'nin kullandığı 22 BH 455 plakalı SUV tipi aracı durdurdu.

Ekipler araçta usulsüz çakar kullanıldığını tespit etti. Sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

Araç trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de el konuldu.

