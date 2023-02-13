Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği şüpheli tutuklandı. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre Büyük Cami Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polis ekipleri, şüphelendikleri B.C.G'yi durdurmak istedi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı Üzerinden 21 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Keşan Cami Güncel Haberler

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