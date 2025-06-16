Edirne'de Üreticilere Tarla Yangınları Konusunda Uyarı Yapıldı

Edirne'de Üreticilere Tarla Yangınları Konusunda Uyarı Yapıldı
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Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, hasat sezonu ile artan tarla yangınları nedeniyle üreticilere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yangın sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Edirne'de üreticiler, havaların ısınması ve hasat sezonunun başlamasıyla görülen tarla yangınlarına karşı uyarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde buğday tarlasında çıkan yangında zarar gören arazilerde incelemede bulundu.

Yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Bayazıt, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayazıt, tarla yangınlarına karşı üreticileri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Buğday ve arpa hasadının yoğun şekilde sürdüğü kentte üreticilerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirten Bayazıt, şunları kaydetti:

"Özellikle hasat sezonunun başladığı bu günlerde, anız ve ekin yangınlarına karşı tüm üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın azami dikkat göstermeleri büyük önem taşıyor. Hububat hasadı esnasında biçerdöver operatörleri ve üreticilerin olası yangınlara karşı önlemlerini alması gerekli. Anız yakmak, toprağa, çevreye ve tarımsal üretime büyük zararlar vermekte, geri dönüşü zor kayıplara neden olmaktadır. Yangınlara karşı duyarlı olalım, tarımsal üretimimize hep birlikte sahip çıkalım.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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