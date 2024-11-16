Edirne'de Üreticilere Tarımsal Destek Toplantısı
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Cuma Buluşmaları programı çerçevesinde İskender köyünde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Edirne İskender köyünde üreticilerle bir araya geldi.
Toplantıda, üreticilere tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgiler verildi.
İl Müdürü Bayazıt, üreticilerin sorularını cevapladı.
Cuma Buluşmaları kapsamında il genelinde 27 köyde toplantı gerçekleştirildi.