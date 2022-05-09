Edirne'de üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı - Haberler

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Edirne'de üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı

Edirne'de, üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

ÇELTİK, KONYA (AA) - Edirne'de, üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hazırladıkları "Damla Sulama Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"nin Bakanlık tarafından onaylandığını dile getiren Bayazıt, "Proje çerçevesinde alımı yapılan 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu, yüzde 75 hibeli olarak üreticilerimize dağıtılmıştır, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bayazıt, projeden yararlanan, merkeze bağlı Tayakadın köyünde çiftçilik yapan Necdet Dalgıç ile birlikte çeltik ekimine de katıldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne, Çeltik, Tarım, Güncel, Haberler

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