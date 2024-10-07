Edirne'de Üniversite Öğrencilerinden Gazze Protestosu
Trakya Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, 'Direnişin Simgesi Gazze' pankartıyla yürüyüşe geçerek destek aldılar.
Edirne'de, üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Trakya Üniversitesi Genç Ofis önünde toplanan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler "Direnişin Simgesi Gazze" pankartıyla Türkan Sabancı Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüşe Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.
Yürüyüşün ardından Gazze'de yaşananları yansıtan fotoğraf sergisi gezildi.