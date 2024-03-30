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Edirne'de Uluslararası Öğrencilerden Gazze'ye Fidan Dikme Etkinliği

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Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına fidan dikti.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek üyesi öğrenciler, Edirne Şükrüpaşa Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen "Kardeşlik Sofrası" iftar programına katıldı.

İftar öncesi öğrenciler dernek bahçesine Gazze'de yaşamını yitiren çocuklar anısına 60 çam fidanı dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce çocuğun yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Yaşananlara dünyanın sessiz kaldığını belirten Çalışkan, "Programa katılan 60 uluslararası öğrencimiz, barış ve kardeşlik için Gazze'de ölen çocuklar adına fidan dikti. Öğrencilerimiz diktikleri fidanları sulayıp kendi ülkelerinin bayrağını da fidana astı. Burada tekrardan Gazze'de yaşanan zulmün ve katliamın bir an öncesi sonlanmasını diliyor ve mazlum kardeşlerimize dualar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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