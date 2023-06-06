Edirne'de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri devam ediyor

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Halk Eğitimi Merkezinde ilköğretim ve ortaokul öğrencilerine müzik dinletisi sundu. Etkinlikler kapsamında Temiz Deniz, Temiz Dünya konulu tiyatro oyunu da sahnelendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, AA muhabirine, Türkiye Çevre Haftası kutlamalarının 9 Haziran Cuma gününe kadar süreceğini söyledi.