Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yılı Kutlamaları

Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen turnuva ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve personele ödülleri törenle verildi.

Müdürlüğün hizmet binasında düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Teşkilatın kuruluş yılında İl Emniyet Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunu arttırarak birlik ve beraberliğini güçlendirmek adına bowling, masa tenisi, bilardo ve atış turnuvaları ile çocukların polisin toplum içerisindeki yeri ve önemini kavrayabilmeleri için resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlediklerini belirten Karaburun, şunları kaydetti:

"Bu etkinliklerle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize polis sevgisini aşılamayı, polisle bağlarını güçlendirmeyi, ilerleyen yaşlarda polisi doğru algılamalarını ve devlete güven duygusunu geliştirmelerini hedefliyor, sokaklarda polisi kendilerine en yakın kişi olarak görmelerini arzu ediyoruz. Tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz şunu bilsin ki, onların huzuru ve güveni için gece-gündüz çalışıyoruz. Onların güvenliği için okul önlerinde ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz."

Karaburun, teşkilat içerisinde düzenlenen turnuvalara katılan meslektaşlarına da teşekkür etti.

Törende, İl Emniyet Müdürlüğü personeli arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasının final seti yapıldı.

Polis memurları Erkan Denizmen ile Hasan Batıkan Kiriş arasındaki mücadeleyi Denizmen kazandı.

Ardından turnuva ve yarışmalarda dereceye giren personel ve öğrencilere hediyeleri verildi.

Tören, resim sergisinin gezilmesi ve öğrencilerin polis memurları ve araçlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, kurum müdürleri ve emniyet personeli katıldı. ????