Haberler

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda, unutulan saray lezzeti "soğan dolması" tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde, saray mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden soğan dolması şefler tarafından hazırlanarak katılımcılara sunuldu. Gastronomi kültürünün korunması vurgulandı.

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, saray mutfağının geleneksel lezzetlerinden soğan dolması tanıtıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda Edirne Gastronomi Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, şef Güray Yıldız tarafından hazırlanan soğan dolması katılımcılara sunuldu.

Programda konuşan Edirne Tüm Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, gastronomi kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ergin, "Bizler akademi olarak, şehrimizin ve ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini yeniden gün yüzüne çıkarıp halkla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Şef Güray Yıldız da Türk Mutfağı Haftası kapsamında geleneksel tarifleri yeniden hazırladıklarını belirtti.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Yıldız, püf noktasının soğanlara ince ince kesik atmak olduğunu söyledi.

Yoğurt eşliğinde servis edilmesinin de bir başka püf noktası olduğunu ifade eden Yıldız "Soğan dolması için iri kuru soğanların kabukları soyularak yumuşayana kadar haşlanıyor. Katmanlarına ayrılan soğanların içerisine pirinç, kıyma, salça, baharat ve çeşitli yeşilliklerle hazırlanan iç harç dolduruluyor. Hazırlanan dolmalar tencereye dizildikten sonra üzerine tereyağı, salça ve su karışımı eklenerek kısık ateşte pişiriliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

CHP'yi sert eleştiren Babacan'dan karar sonrası sürpriz yorum