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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında bademli kurabiye ikram edildi

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında bademli kurabiye ikram edildi

Güncel Haberler

Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinden bademli kurabiye ikram edildi.

Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinden bademli kurabiye ikram edildi.

Selimiye Meydanı'nda düzenlenen programda, şekerlemeci Pınar Karaca ve Muhammet Çetintaş bademli kurabiye hazırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Osmanlıya bir asra yakın başkentlik yapmış Edirne'nin lezzetlerini tanıttıklarını söyledi.

Saray mutfağının en güzel lezzetlerinden güzel kokusuyla ve tadıyla öne çıkan bademli kurabiye ikramında bulunduklarını ifade eden Soytürk, "Ülkemizi ve şehrimizi tanıtmanın en önemli unsuru gastronomi turizmi. Türk mutfağının sahip olduğu zenginliği, coğrafi işaretli ürünlerimizi, kendi reçetelerimizle tanıtmaya ve anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Şekerlemeci Pınar Karaca ise Osmanlı'dan miras lezzetleri geleneksel reçeteleriyle yaşatmaya devam ettiklerini belirtti.

Bademli kurabiyede Edirne'de yetişen bademlerin kullanıldığını dile getiren Karaca, "Bademli kurabiye Osmanlı döneminde saray mutfağının bir öğesi olarak Türk ustalar tarafından hazırlanan özel bir lezzettir. Bu özel tarif Edirne'den Balkan coğrafyasına yayılmıştır." diye konuştu.

Türk Mutfağı Haftası, tadım, yemek sunumu, söyleşi ve yarışma gibi farklı etkinliklerle 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

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Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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