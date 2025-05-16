Edirne'de Türk Mutfağı Haftası 2025'te Kutlanacak

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası 2025'te Kutlanacak
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Edirne'de, 21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri düzenlenecek. Bu yıl 'Klasik Türk Mutfağı' temasıyla gerçekleştirilecek olan etkinliklerde, aile birlikteliği ve kuşaklar arası etkileşime vurgu yapılacak. Yöresel tatlar ve geleneksel tarifler tanıtılacak.

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" 21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında "Klasik Türk Mutfağı" temasıyla kutlanacak.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya gçre, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, bu yılki etkinliklerde sofra kültürünün aile içi birlikteliğe ve kuşaklar arası etkileşime katkısı ön plana çıkarılacak.

Edirne Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan etkinlik programında, geleneksel, sağlıklı ve atıksız lezzetler tanıtılacak.

Keşan Mahmutköy kuru fasulyesi, İpsala pirinci, deva-i misk helvası, tava ciğer, ciğer sarma, tarihi gaziler helvası ve ağa pilavı gibi coğrafi işaretli ve yöresel tatlar etkinliklerde yer alacak.

Edirne'nin 664 yıllık saray ve Rumeli mutfağına ait tarifler de hafta boyunca çeşitli etkinliklerle tanıtılacak.

Etkinlik materyalleri ve tanıtım içeriklerine turkishcuisineweek.com adresinden ulaşılabilecek.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Edirne Gastronomi Festivali'nin etkisinin devam ettirilmesi amaçlanan hafta boyunca, Edirne'nin gastronomik zenginliği hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanıtılacak.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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