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Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor

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Edirne'de turizm jandarması, vatandaşların huzurlu ve güvenli tatillerini yapmaları ve asayişin sağlanması amacıyla Enez ilçesindeki sahillerde denetim ve kontroller gerçekleştiriyor.

Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Turizm jandarması ekipleri vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapması ve asayişin sağlanması amacıyla Enez ilçesindeki sahillerde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Ekipler tatilcileri suda boğulma olaylarına karşı tedbirleri olmaları yönünde de uyardı.

Yaz sezonu boyunca sahillerdeki denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Enez Güvenlik Turizm Güncel Haberler

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