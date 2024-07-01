Üye Girişi
Haberler

Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de turizm jandarması, vatandaşların huzurlu ve güvenli tatillerini yapmaları ve asayişin sağlanması amacıyla Enez ilçesindeki sahillerde denetim ve kontroller gerçekleştiriyor.

Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Turizm jandarması ekipleri vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapması ve asayişin sağlanması amacıyla Enez ilçesindeki sahillerde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Ekipler tatilcileri suda boğulma olaylarına karşı tedbirleri olmaları yönünde de uyardı.

Yaz sezonu boyunca jandarma sahillerdeki denetimlerine devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Enez Güvenlik Turizm Güncel Haberler

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title