Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi düşüyor, çatlaklar ve göçükler meydana geliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi düşerek çatlaklar ve göçükler oluştu. Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman Candeğer, çatlakların yağışlarla artabileceğini belirtti.

EDİRNE'de aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle debisi 4 metreküp/saniyeye kadar düşen Tunca Nehri'nin, yanından geçen toprak yolda yaklaşık 2 metreyi bulan çatlaklar ile göçükler meydana geldi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman Candeğer, "Yamaçlardaki su iyice beslenemediği için yamaçlar kurumuş, çatlaklar oluşuyor. Bu çatlaklar, yağışların artmasıyla daha da fazlalaşabilir" dedi.

Kentte aşırı sıcak ve yetersiz yağış nedeniyle tarımsal sulamada, önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı kesimleri kuruma noktasına geldi. Debisi 4 metreküp/saniyeye düşen Tunca Nehri'nin yanından geçen toprak yolda çatlaklar oluştu. Zamanla büyüyen çatlaklar nedeniyle yolda yaklaşık 2 metreyi bulan göçükler meydana geldi. Oluşan çatlaklar ve göçükler nedeniyle bölgeye giden toprak yol ulaşıma kapatıldı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman Candeğer, çatlakların nehrin yamaçları besleyememesinden kaynaklandığını belirterek, "Tunca Nehri'nin renginden de belli olduğu üzere üstündeki yeşilliklerden görünüyor, artık bataklık halini almış. Tunca Nehri'nde her sene olduğu gibi bu sene de gene kuraklıklar nedeniyle su çok azalmıştır. Buraya da bir düzen vermedikleri için çöplük haline dönmüş. Ama asıl sorun bu durgun suda yamaçlardaki su iyice beslenemediği için yamaçlar kurumuş, kuruma çatlakları oluşuyor. Büyük ağaçların nehre doğru hareketiyle görüyoruz. Bu çatlaklar yağışların artmasıyla daha da fazlalaşabilir. Çünkü bu zemin tabii zemin değildir. Tunca Nehri'nin yıllarca biriktirdiği rüsubattan dolgu haline gelmiş bir zemindir. Çatlaklar şu anda tehlike arz etmiyor ama zaman içerisinde nehir kenarına yakın olan ağaçların büyük çoğunluğu da devrilecektir" diye konuştu.

Candeğer, çökme ve çatlakların özelliklerini anlatarak, "Tamamen kuraklığa bağlı bu çökmeler, çünkü Tunca Nehri'nde fazla su olsa yamaçlara doğru beslenme olur, yarılmaz bunlar. Dolayısıyla kurağa bağlı olarak yarılıyor. Nehir burasını kendi kendine stabil halde tutuyordu zamanında. Ama kurudukça normal tarlalarda kuraklık çatlakları olur gibi burada da oldu. Dereye yakın olan ağaçların, yaşlı ağaçların hareketiyle oluyor. Çünkü bunlar rüzgarla hareket ediyorlar. Esniyorlar, esnedikçe de aşağı doğru suya doğru akıyor" ifadelerini kullandı.

'YOL GÜNDEN GÜNE DARALIYOR'

Bölgede kahvaltı tesisi işleten Taner Şıdım, yolun günden güne çatladığını söyleyerek, "Yolun çökmesinin sebebi kuraklık, nehirde tamamen su bitme seviyesinde. Toprağı da vakum gibi içine doğru çekiyor. Yolları da görüyorsunuz, bayağı bir zarar oluştu. Bu durum yaklaşık 15 günden beri devam ediyor ve gün geçtikçe çökmeler hızlanıyor, yol günden güne daralıyor. Konuyla ilgili DSİ'ye başvurduk, gerekli işlemlerin yapılacağını söylediler. Kendi işletmemizde de su kenarındaki masalarımızı kaldırdık, geriye çektik, şimdi öyle idare ediyoruz. Müşteri kaybımız çok büyük doğal olarak. Şu anda yol kapatıldı ve bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Bizce burada önlem almak için nehir kenarına bir bent yapılmalı" dedi.

Hakan Mudrişler ise daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını ifade ederek, "Yolun son hali gerçekten çok kötü. Araç geçişi zaten yok. Arkadaşım da burada mekan işletiyor ve çok zor bir durum. Yaya gelenler de yoldan korkarak geçiyorlar. Daha önce burada böyle bir şey yaşamamıştık, ilk defa görüyorum. Bence bu yarıklar, kuraklık nedeniyle oluştu. Nehirde su çekildikçe, toprağı da nehre doğru çekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunca Nehri Edirne Tarım Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

 Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek

MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title