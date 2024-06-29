Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Tunca Nehri'nde Su Seviyesi Düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Tunca Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi. Kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından kaynaklı Tunca'nın su seviyesi azalırken, nehirden sulama yapan üreticiler güçlük yaşıyor.

Edirne'de, Tunca Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi.

Kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından kaynaklı Tunca'nın su seviyesi azalırken, nehirden sulama yapan üreticiler güçlük yaşıyor.

DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak kaydedildi.

Akışın yavaşlaması ve su seviyesinin düşmesi nedeniyle dönüşümlü sulama modeline geçildi.

Nehirde incelemede bulunan Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kuraklık nedeniyle çiftçilerin zor günler yaşandığını belirtti.

Nehirde su seviyesinin azaldığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisiyle su seviyesi azalan Tunca Nehrimizden 12 bin 500 dekarlık kısmı çeltik olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin dekar alanda sulu tarım yapılmaktadır. Nehir debisinin saniyede 2 metreküp aktığı şu günlerde, çeltik üretiminde artan su ihtiyacı ile birlikte su seviyesinin düşüş göstermesinden dolayı, üreticimizin su ihtiyacını karşılayabilmek için kesintili sulamaya geçilmiş olup, su seviyesi belli bir seviyeye gelene kadar kontrollü sulama yapılacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Tunca Nehri Edirne Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

 Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title