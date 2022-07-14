Tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı Edirne'de av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı. Edirne'de av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı. Yeni Sanayi Sitesi'ndeki lastikçinin önünde oturan M.K'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri M.K'ye müdahale etti. Yaralı M.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından saldırı sonrası geldikleri araçla kaçan 4 şüpheliyi yakaladı. Saldırıda kullanılan av tüfeği incelenmek üzere muhafaza altına alındı. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Güncel Haberler

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