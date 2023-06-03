Edirne'de tüfekle vurulan genç kız gözyaşları içinde toprağa verildi

Edirne'de 11 yaşındaki çocuk tarafından tüfekle vurulan 16 yaşındaki Naz Gürateş, tabuta sarılan başörtüsü ve duvak ile son yolculuğuna uğurlandı. Silahın kayıp olması ise soruşturma konusu oldu.

Edirne'de tabuta sarılan duvak ile 11 yaşındaki çocuk tarafından tüfekle vurulan 16 yaşındaki genç kız gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edirne de 11 yaşındaki çocuk Y.D. tarafından tüfek ile vurulan 16 yaşındaki Naz Gürateş, Küçük Pazar Sofu Beyazıt Camii'nde (Sarı Camii) kılınan öğle namazının ardından tabuta sarılan başörtüsü ve duvak ile gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Naz Gürateş'in akrabaları ve sevenleri katıldı. Son yolculuğuna uğurlanan Gürateş'in cenazesi tabutuna gelinliğin başörtüsü ve duvağı takıldı.

Silah kayıp

Cami avlusunda açıklama yapan dede Edip Gürateş, "Torunum dün babaannesi saçlarını boyayarak yeni aldığı elbiselerini giydirerek anneannesine gönderiyor. Sonra Anneannesinden kahve istiyor. Evde kimse olmadığı için kahve almaya giden anneannesinden o sırada iki kuzen arasında ne oluyor ise kuzenini tüfekle vuruyor. Daha sonra dışarıya kaçarken 'Naz'ı vurdum' diyerek kaçıyor. Burada en önemli olay, silah içinde mermi ile bırakılmaz. Ayrıca silah ortada yok, kayıp. Burada suç o silahın o evde dolu bırakılmasında. Eğer silahın varsa boş bırakacaksın. Asıl bunun araştırılması lazım" dedi.

Olay

Küçük Pazar Umurbey Mahallesi Taşköprü Sokak'ta oturan Naz Gürateş ile Y.D. sebebi henüz belirlenemeyen sebep ile tartıştı. Tartışma sonrası Y. D. yanında getirdiği silah ile vurarak öldürdü. Silah seslerinin gelmesi ile çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılan Naz Gürateş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası evden kaçarak uzaklaşan Y.D., 1 saat sonra polisler tarafından yakalandı. Cenaze otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE