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Edirne'de 'Trakya Canlar Buluşması' Etkinliği Düzenlendi

Edirne'de 'Trakya Canlar Buluşması' Etkinliği Düzenlendi
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Edirne'de Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Trakya Canlar Buluşması' etkinliğinde, Alevi toplumunun talepleri dinlendi ve kültürel zenginliklerin artırılması hedeflendi.

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca, "Trakya Canlar Buluşması" düzenlendi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, illerde düzenledikleri toplantılarda çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

Alevi toplumundan gelen talep, önerileri ve eleştirileri dinlediklerini kaydeden Özdemir, yol haritalarını belirlerken bunları dikkate aldıklarını ifade etti.

Faaliyet alanlarının arasında cemevlerini tespit ederek hizmet götürmenin bulunduğuna dikkati çeken Özdemir, "İlleri gezen 40 cemevi uzmanımız var. Nasıl bizim atalarımızın Balkanlar'a kadar ayak basmadıkları yer kalmamışsa bizim uzmanlarımız da Türkiye'yi adım adım gezdiler. Uzmanlarımız, bugüne kadar 2 bin 102 cemevi tespit ettiler." diye konuştu.

Özdemir, cemevlerinin içinin doldurulması ve uğrak yeri olması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Şiirler bestelenecek

Özdemir, Alevi - Bektaşi aşıklarının ezgileri ile besteleri bugüne ulaşmamış eserlerinin bestelenmesiyle ilgili yarışma düzenleyeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili teknik çalışmaların yapıldığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Yüz tane bile eser bestelense bu, büyük bir olay. Her yıl yüz tane eser bestelesek Alevi - Bektaşi ariflerinin bestelenmemiş eseri kalmaz. Dolayısıyla bu da bizim kültürel zenginliğimizi, kültürel çeşitliliğimizi arttırır ve görünürlüğü üst seviyeye çıkartır. Orijinal sözlerine bağlı kalarak Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal, Davut Sulari ve Gönül Sofrası diye dört albüm yaptırıyoruz. Bunları yapmaktaki amacımız, genç yeteneklerimize fırsat vermek. Bir de şunun için yapıyoruz bu albümleri, orijinal sözlerinizi korumak istiyoruz. "

Özdemir, Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

Ansiklopediyi önemsediklerini vurgulayan Özdemir, "Ansiklopedi, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ve çocuklarımızın Aleviliği öğrenmeleri için gerçekten çok önemli. Şimdi sosyal medya mecralarında Alevilikle ilgisi olmayan, bizimle alakası olmayanlar çıkıyor. Mesela biri çıkmış, 'Aleviliğin Hazreti Ali'ye bağlılıkla ilgisi yok. Alev kelimesinden gelir ve ateşe tapanlar demektir.' diyor. Aranızda ateşe tapan var mı? İşte böyle çoluk çocuğumuzun kafasının karışmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve dışında yaptıkları çalışmaları anlatan Özdemir, soruları da yanıtladı.

Programa Cem Vakfı Genel Müdürü Kadir Polat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Cem Vakfı Edirne Şube Başkanı Sadık Bektaş ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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