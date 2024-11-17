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Edirne'de Traktörle Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Traktörle Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Edirne'de seyir halindeki otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Seyfullah A. olduğunu belirledi.

Edirne'de traktörün römorkuna çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Seyfullah A. idaresindeki H 3200 BC Bulgaristan plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı - Edirne yolunun 7. kilometresinde aynı yönde ilerleyen Beycan Ş. idaresindeki 22 DL 634 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyfullah A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu Necmiye A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Seyfullah A'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Traktör sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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