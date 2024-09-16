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Edirne'de Traktör-Otomobil Çarpışması ve Uyuşturucu Operasyonu

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Edirne'de meydana gelen traktör ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar oluştu. Uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli de polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne'de traktörle otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

H.İ'nin kullandığı 22 AAD 181 plakalı traktör Talatpaşa Mahallesi'nde M.D'nin yönetimindeki 22 AAC 503 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Yenimescit Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan O.K. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 0,86 gram olan metamfetamin ele geçirildi

Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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