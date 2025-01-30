Edirne'de Trafik Kurallarına Uymayan 19 Sürücüye Ceza Kesildi
Edirne'de Zübeyde Hanım Caddesi'nde yapılan trafik denetimlerinde, sivil polislerin tespit ettiği kural ihlalleri sonucu 19 sürücüye ceza kesildi ve 3 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Edirne'de trafik kurallarına uymayan 19 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki uygulamada sivil trafik polisleri, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüleri tespit ederek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.
Uygulama noktasında durdurulan 19 araç sürücüsüne kural ihlalleri nedeniyle idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.
Kent genelinde denetimlerin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel