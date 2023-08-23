Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Edirne'deki feci kazada ölen polis için tören düzenlendi

TEKİRDAĞ - Edirne'de içinde üç polisin bulunduğu otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Hasan Burak Önder için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesinden Edirne istikametine seyir halindeki polis memuru Hasan Burak Önder idaresindeki 07 AL 521 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve üzerinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör römorkuna arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 polis memuru itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinde, otomobil sürücüsü ve aynı zamanda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Hasan Burak Önder'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şarampole savrulan otomobildeki polis memurları Melike Demir ve Onur Yüksel'in hayati tehlikeleri sürüyor.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör römorkunda balya işçisi olan 3 yaralı da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.

"Fenalaşan anne hastaneye kaldırılmış"

Hayatını kaybeden polis memuru Hasan Burak Önder için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, El Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Polis Memurunun akrabaları, Babası Sedat Önder ve Abisi Furkan Önder ve diğer yakınları katıldı. Törende polis memurunun yakınları güçlükle ayakta durarak gözyaşlarına boğuldu. Ölen polis memurunun öz geçmişi okunduktan sonra, dualar edildi. Duaların ardından polis memurunun cenazesi memleketi İzmir'de toprağa verilmek üzere cenaze nakil aracıyla yola çıktı. Öte yandan hayatını kaybeden Polis Memuru Hasan Burak Önder'in annesi Hanife Önder'in acı haberi duyunca fenalaşarak hastaneye kaldırıldığından dolayı Tekirdağ'da düzenlenen törene katılamadığı öğrenildi.