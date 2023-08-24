Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Balıkesir'e uğurlandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Melike Dilek'in naaşı memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Dilek için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tören düzenlendi.

Törene Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Dilek'in yakınları ve emniyet personeli katıldı.

Yapılan duanın ardından Dilek'in Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Önceki gün polis memuru Hasan Burak Önder'in kullandığı otomobil Edirne-Havsa kara yolunda Kadir Sekin idaresindeki 39 AAG 785 plakalı traktörün çektiği römorka çarpmış, kazada Önder olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Aynı otomobilde bulunan polis arkadaşları Melike Dilek ve Onur Yüksel ile traktör römorkundan yere düşerek yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.