Edirne'de Trafik Kazasında 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki E.A.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada başka bir sürücü olan A.A'nın tedavisine ise devam ediliyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 16 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Salarlı köyü yakınlarındaki kazada ağır yaralanan E.A.B. kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan A.A'nın tedavisine devam ediliyor.
Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyü yakınlarında dün, E.A.B. idaresindeki motosiklet ile A.A'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpışmıştı. Kazada sürücüler yaralanmıştı.
Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel