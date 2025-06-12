Edirne'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Edirne-Havsa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EDİRNE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Edirne- Havsa kara yolunun Sazlıdere mevkisinde meydana geldi. Edirne yönüne giden S.Y.'nin kullandığı 22 ADU 951 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Çetin Kuşçu yönetimindeki 39 NR 003 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen Kuşçu'nun otomobili şarampole devrildi. Kazada S.Y. ile Kuşçu, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kuşçu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Çetin Kuşçu, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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