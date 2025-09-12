Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki V.A., olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolda Edirne istikametinde seyreden V.A. (70) idaresindeki 06 JUK 40 plakalı otomobil, Söğütlüdere Üst Geçit Köprüsü'nün ayağına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
V.A'nın cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel