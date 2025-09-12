Haberler

Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki V.A., olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otoyolda Edirne istikametinde seyreden V.A. (70) idaresindeki 06 JUK 40 plakalı otomobil, Söğütlüdere Üst Geçit Köprüsü'nün ayağına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

V.A'nın cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber

Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.