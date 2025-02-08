Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt

Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Otomobile Çarptı, 2 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Otomobile Çarptı, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü de ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Edirne'de motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Caddesi'nde Ö.K. idaresindeki 22 ADE 982 plakalı motosiklet, Bulgaristan uyruklu M.M. yönetimindeki Bulgar plakalı X 3694BT otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.D. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
img

Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor
img

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
img

Devasa servetinden hangi kuruma ne bıraktı? İşte tüm detaylar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.