Edirne'de Trafik Kazası: Bir Sürücü Ağır Yaralandı

Edirne'de Trafik Kazası: Bir Sürücü Ağır Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilin diğer bir araca çarpması sonucu yaşanan kazada, sürücü B.Ç. ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobile ve istinat duvarına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü B.Ç., ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki 17 LA 007 plakalı otomobil, aynı yönde giden S.K. idaresindeki 22 ACL 356 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan 17 LA 007 plakalı otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü B.Ç., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. B.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer otomobilin sürücüsü S.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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