Edirne'de kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü A.G. (40) hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak A.G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, A.G'nin (40) kullandığı otomobil, Çöpköy Mahallesi'ndeki kavşakta, O.U. (32) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü, sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkarıldı. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan A.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

