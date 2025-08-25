Edirne'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

EDİRNE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Edirne - Havsa D100 karayolunun Oğulpaşa kavşağı yakınlarında meydana geldi. E.S. yönetimindeki 22 AG 258 plakalı hafif ticari araç, Oğulpaşa köyü yakınlarında İ.G. idaresindeki 59 JD 828 plakalı otomobille çarpıştı. İki aracın da demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil ve ticari araçta, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.