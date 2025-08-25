Edirne'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

EDİRNE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Edirne - Havsa D100 karayolunun Oğulpaşa kavşağı yakınlarında meydana geldi. E.S. yönetimindeki 22 AG 258 plakalı hafif ticari araç, Oğulpaşa köyü yakınlarında İ.G. idaresindeki 59 JD 828 plakalı otomobille çarpıştı. İki aracın da demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil ve ticari araçta, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar

O bakan uçak sırasında böyle görüntülendi!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yaptı öyle! Juventus'a galibiyeti Kenan Yıldız getirdi

Neler yaptın öyle Kenan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.