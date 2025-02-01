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Edirne'de Trafik Kazası: 5 Araç Zarar Gördü

Edirne'de Trafik Kazası: 5 Araç Zarar Gördü
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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç zarar gördü. Hafif ticari aracın, otomobille çarpışmasının ardından park halindeki 3 araca daha çarpması sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmaması sevindirirken, araçlar çekicilerle kaldırıldı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç zarar gördü.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde D.İ'nin kullandığı 34 ST 4946 plakalı hafif ticari araç, O.A. yönetimindeki 34 YNS 52 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç park halindeki 3 araca daha çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken 5 araçta maddi hasar oluştu.

Araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, sürücüler ise polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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