Otomobil, refüjdeki beton çiçeklik ile aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobil refüje çıkarak beton çiçekliğe ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı merkezinden Keşan Adalet Sarayı yönüne giden Y.Ç. (40), yönetimindeki 34 UH 3211 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Refüje çıkan otomobil önce beton çiçekliğe ardından da aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Y.Ç. ile otomobilde bulunan H.T. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.