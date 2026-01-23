Haberler

Otomobil, refüjdeki beton çiçeklik ile aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil, refüjdeki beton çiçeklik ile aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobil refüje çıkarak beton çiçekliğe ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, refüje çıkarak beton çiçekliğe ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı merkezinden Keşan Adalet Sarayı yönüne giden Y.Ç. (40), yönetimindeki 34 UH 3211 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Refüje çıkan otomobil önce beton çiçekliğe ardından da aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Y.Ç. ile otomobilde bulunan H.T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi

Evi tahliye etti ama mahkeme masrafları kiracıya yüklendi