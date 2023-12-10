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Edirne'de trafik denetimi yapıldı

10 Aralık 2023 11:37 Son Güncelleme: 11:38 Abone Ol

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şevki Arman Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçların ve sürücülerin evrakları kontrol edildi, GBT sorgusu yapıldı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen 2 sürücüye 16 bin 380 lira ceza uygulandı.