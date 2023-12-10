Edirne'de trafik denetimi yapıldı
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şevki Arman Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçların ve sürücülerin evrakları kontrol edildi, GBT sorgusu yapıldı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen 2 sürücüye 16 bin 380 lira ceza uygulandı.
Edirne'de trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Şevki Arman Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde araçların ve sürücülerin evrakları kontrol edildi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen 2 sürücüye 16 bin 380 lira ceza uygulandı.