Edirne'de Trafik Denetimi: Engelleyici Malzemeler Toplandı

Edirne'de trafik akışını olumsuz etkileyen, yaya geçişlerini ve araçların nizami park etmesini engelleyen yol kenarlarındaki duba, teneke, kutu ve taş gibi malzemeler toplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kıyık Caddesi ile Yancıkçışahin ve Medresealibey mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, trafiği engelleyen yol kenarlarına bırakılan taş, duba, reklam panosu, teneke ve plastik kutuları topladı.

Denetim sırasında işletme sahipleri, yol kenarlarına malzeme bırakmamaları konusunda uyarıldı.

Kurallara uymayan işletmelere "karayolu üzerine eşya bırakmak veya yolu engellemek" maddesinden 4 bin 512 lira ceza uygulandı.

Toplanan malzemeler Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne götürüldü.