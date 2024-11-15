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Edirne'de Trafik Denetimi: 356 Araç Kontrol Edildi

Edirne'de Trafik Denetimi: 356 Araç Kontrol Edildi
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Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde, 356 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Eksiklikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi ve 9 araç trafikten men edildi.

Edirne'de polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Atatürk ve Kuvayımilliye bulvarlarındaki kavşaklarda denetim yaptı.

Denetimde 356 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Trafik yönünden eksikliği tespit edilen araçların sürücülerine para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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