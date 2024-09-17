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Edirne'de Toplu Ulaşım Denetimleri Yoğunlaştırıldı

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Edirne'de zabıta ekipleri, şehir içi toplu ulaşımda güvenlik ve konforu sağlamak amacıyla ETUS araçlarına denetim gerçekleştirdi. Araçların temizliği, şoför davranışları ve yolcu hizmetleri gibi kriterler değerlendirildi. Belediye Başkanı, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Edirne'de zabıta ekipleri, şehir içi toplu ulaşımda güvenliği ve konforu sağlamak amacıyla Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) yer alan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri denetimde araçların iç ve dış temizliği, koltukların düzeni, şoförlerin kıyafet durumu ve yolculara olan davranışlarını değerlendirdi.

Yolcu indirme ve bindirme işlemlerinin kurallara uygunluğu, acil durum ekipmanları, araç içindeki bilgilendirici yazılar ve ücret takibi de kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, denetimle vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti almasını amaçladıklarını belirtti.

Toplu taşımada hijyen ve güvenlik standartlarının korunması için denetimlerin süreceğini ifade eden Akın, "Halkımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Denetimlerimiz belirli program kapsamında sıklaştırılarak devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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