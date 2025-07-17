Edirne'de TOKİ Konutları Yakınında Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Edirne'de TOKİ konutları yakınında çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

EDİRNE'de TOKİ konutları yakınında çıkan anız yangını, yerleşim alanına sıçramadan itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Umurbey Mahallesi'nin TOKİ konutları yakınında bulunan Tekke Kapı Caddesi yanındaki biçilmiş buğday tarlasında çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede otluk alanda sıçraydı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılarak, TOKİ konutlarına yaklaştı. İhbarla bölgeye gelen Edirne Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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