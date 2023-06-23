Edirne'de Tırın Dorsesi Trafik Bilgilendirme Panosuna Çarptı
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Edirne'de seyir halindeyken damperi açılan tırın dorsesi dijital trafik bilgilendirme panosuna çarptı. Kaza nedeniyle kapanan yol çalışmaların ardından trafik akışına açıldı.
Edirne'de seyir halindeyken damperi açılan tırın dorsesi dijital trafik bilgilendirme panosuna çarptı.
İlhami Yörük idaresindeki 39 AF 907 plakalı tırın 22 BA 861 plakalı damperli dorsesi, Edirne gişeleri yakınlarında seyir halindeyken arızası nedeniyle açıldı.
Dorse trafik bilgilendirme panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseden ayrılan tır yaklaşık 50 metre sonra durabildi.
Trafik panosunda hasara neden olan dorse vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol çalışmaların ardından trafik akışına açıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel