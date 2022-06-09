Edirne'de tırda ve İstanbul'da bir depoda ele geçirilen uyuşturucularla ilgili davada karar - Haberler

Edirne'de bir tırda ve depoda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 8 sanık, 10 yıl ile 60 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar S.O, C.A, S.A. ve C.P.S. hazır bulundu, diğer sanıklar A.T, H.C, Y.C. ve E.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklardan tır şoförü A.T, savunmasında tehdit altında uyuşturucu maddeyi taşımak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Sanık E.E. ise borçları olduğunu, bu nedenle uyuşturucu madde taşıdığını savundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu madde ithal etme" suçundan A.T'ye 10 yıl 10 ay, S.O'ya 21 yıl 8 ay, E.E'ye 10 yıl, C.A'ya 33 yıl, S.A, C.P.S, H.C, Y.C'ye ise her birine ayrı ayrı 60 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar ayrıca 66 bin ile 375 bin arasında değişen miktarlarda idari para cezasına çarptırıldı.

İddianameden

Edirne Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin örgüt şeklinde uyuşturucu nitelikli hapları yurt dışından getirip, İstanbul'da piyasaya sürdükleri bilgisine yer verilmişti.

İddianamede, sanıkların yurt içinde elde ettikleri eroini de yurt dışına götürdükleri belirtilmişti. Sanıklar hakkında 20 yıldan 75 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Olay

Türkiye'ye 2020 yılında yurt dışından giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 416 kilogram uyuşturucu nitelikli hap, aynı gün olayla ilgili İstanbul'da bir depoya yapılan baskında ise 159 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanmıştı.