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Edirne'de Tırda 12 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

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Edirne'de emniyet ve gümrük ekipleri, Bulgaristan'dan gelen bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de emniyet ve gümrük ekiplerinin ortak operasyonunda bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı çalışma kapsamında Bulgaristan'dan gelen tırda uyuşturucu olduğu bilgisi elde edildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma sonucu tır Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişinde arama hangarına çektirildi.

X-ray taramasında yoğunluk tespit edilen kabinde yapılan aramada 12 kilo 218 gram kokain bulundu.

Sürücü B.A. gözaltına alındı.

Edirne'de Tırda 12 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel

Bulgaristan Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel edirne Ceza Suç

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