Edirne'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, E.E.Ö. tarafından kullanılan otomobil, otoyol gişelerine yaklaşırken lastiği patladığı için duran bir tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Edirne'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.E.Ö'nün kullandığı 22 ADG 843 plakalı otomobil, otoyol gişelerine 2 kilometre kala lastiği patladığı için sağ şeritte duran T.O. idaresindeki 34 AD 8751 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Avrupa Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.