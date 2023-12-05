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Edirne'de tır kazasında hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

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Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi. Raim Abasıyanık'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Küçücek Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, 3 Aralık'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Raim Abasıyanık'ın (53) cenazesi, Sakalar Camisi'ne getirildi.

Abasıyanık'ın ailesi burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Küçücek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

R.S. idaresindeki 34 ZM 0614 plakalı tır, 3 Aralık'ta Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Abasıyanık'a çarpmıştı. Abasıyanık olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Abasıyanık'ın, kullandığı tırı park ettikten sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Aralık Akyazı Edirne Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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