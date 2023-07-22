Edirne'de TIR Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de park halindeki arı kovanı yüklü kamyonete çarpan bir TIR'ın neden olduğu kazada, 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenler Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verildi.

EDİRNE'de, TIR'ın park halindeki arı kovanı yüklü kamyonete çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğan Menteşe (58) oğulları Okan (20) ve Hakan Menteşe (26) ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın (26), memleketleri Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu Yerlisu köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan, Keşan yönüne giden Gencay Eren yönetimindeki IF 14 NSM Romanya plakalı TIR, yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü 48 K 7912 ile 48 K 4919 plakalı kamyonetlere çarptı. Kazada kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın hayatını kaybetti, TIR şoförü Eren yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğan Menteşe'nin kazadan 2,5 saat önce aracın içerisinde otururken selfie çektiği ve WhatsApp durumunda paylaştığı ortaya çıktı. Hakan Menteşe'nin kazadan 2 gün önce baba olduğu ve dünyaya gelen evladını göremediği öğrenildi.