Edirne'de Tır ile Panelvan Çarpıştı: 1 Yaralı
Edirne'de tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de tırla panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
N.Ç. idaresindeki 39 ADG 982 plakalı tır, Havsa kavşağında C.C'nin kullandığı 34 KUP 041 plakalı panelvana çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan panelvan sürücüsü C.C. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.